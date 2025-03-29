УСИК: Знаете сколько боев у меня осталось в этом замечательном путешествии?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии WBA, WBC, WBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем будущем в боксе.

«Я сейчас не знаю, с кем дальше буду драться. Знаете сколько боев у меня осталось в этом замечательном путешествии? Два поединка.

20 лет никто не мог организовать бой за титул абсолютного чемпиона мира, а смог это наконец-то сделать Турки Аль-Шейх. И он может это повторить снова», – сказал Усик.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.

sport.ua