УСИК: Знаете сколько боев у меня осталось в этом замечательном путешествии?

Чемпион мира по версии WBA, WBC, WBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем будущем в боксе.
«Я сейчас не знаю, с кем дальше буду драться. Знаете сколько боев у меня осталось в этом замечательном путешествии? Два поединка.
20 лет никто не мог организовать бой за титул абсолютного чемпиона мира, а смог это наконец-то сделать Турки Аль-Шейх. И он может это повторить снова», – сказал Усик.
Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа.