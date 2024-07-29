Изола: Давно Формула 1 не устраивала таких шоу

После пятничных тренировок команды ждали более серьезного износа шин на дистанции, но в итоге сразу четверо гонщиков проехали её с единственным пит-стопом…

Марио Изола, Pirelli: «Должен сказать, что мы увидели действительно захватывающую гонку. Давно Формула 1 не устраивала таких шоу. Необычно видеть гонку, исход которой настолько неопределен. Тройка лучших уместилась в секунде, а первая шестёрка финишировавших, каждый из которых мог претендовать на победу или на подиум, финишировали в пределах 10 секунд. Жаль, что результат гонки пришлось изменить, но, как признали даже в Mercedes, правила относительно веса машины очень строгие.

Вторая тема – стратегия. Перед гонкой мы утверждали, что вариант с одним пит-стопом недостаточно быстр по сравнению с двумя сменами шин, но если оставить в стороне дисквалификацию Расселла, то его выступление опровергает эту теорию.

Для объяснения поведения шин можно выделить несколько факторов. Прежде всего, температура трассы сегодня была примерно на 10 градусов выше, чем во второй тренировке, что, вероятно, уменьшило гранулирование шин Hard, которое было очень значительным на Medium. Кроме того, команды упорно работали над настройками машин в поиске компромисса между дождевой квалификацией и сухой гонкой и попытке защитить передние шины, наиболее подверженные гранулированию. Третий элемент, который следует учитывать – многие гонщики очень внимательно следили за состоянием шин Medium, особенно в скоростных поворотах.

Две трети гонки можно сравнить с позиционной шахматной партией, особенно среди лидеров, а на последних 15 кругах, когда все стали прессинговать и бороться за позицию, гонка ожила.

Мы уходим на летний перерыв с большим желанием увидеть нечто подобное через несколько недель в Зандфорте и в течение всего остального сезона».

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