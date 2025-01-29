Ferrari проводит тесты в Барселоне

На прошлой неделе команда Ferrari провела тестовый день на трассе Фьорано с участием Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на машине 2023 года SF-23. Сегодня Скудерия начала трёхдневные тесты в Барселоне.

Команда продолжает работать с машиной 2023 года. Первым за руль сел Леклер, а днём его должен сменить Хэмилтон. Заезды в Барселоне проходят в рамках тестов TPC (Testing of Previous Cars).

В течение календарного года каждая команда может провести не больше 20 тестовых дней на машинах прежних лет выпуска, и на таких тестах можно проехать максимум одну тысячу километров, при условии, что в тестах участвуют гонщики, выступающие в чемпионате.

Во Фьорано Хэмилтон проехал 89 километров, Леклер – 42 километра, поэтому 28, 29 и 30 января гонщики Ferrari смогут проехать приличную дистанцию.

На следующей неделе Льюис проведёт ещё одну серию тестов 4-5 февраля в рамках испытаний шин Pirelli для сезона 2026 года.

Источник