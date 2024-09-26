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Автоспорт

Одним из спонсоров RB занимается Департамент юстиции

Одним из спонсоров RB занимается Департамент юстиции

Один из двух титульных спонсоров команды RB, компания Visa, стала объектом судебного иска Министерства юстиции США.

Юристы утверждают, что Visa является монополистом на рынках дебетовых транзакций и нарушает разделы 1 и 2 Антимонопольного закона.

Этот же закон, по утверждению членов Сената и Палаты представителей, нарушила Формула 1, отклонив заявку команды Andretti.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что, по мнению Министерства юстиции, Visa, чтобы сохранить монопольную власть над «70% всех онлайн-дебетовых транзакций» на рынке стоимостью более 4 триллионов долларов, развертывает сеть незаконных, антиконкурентных соглашений, чтобы наказать торговцев и банки за использование конкурирующих платежных сетей».

В ответ на иск Visa заявила, что Министерство юстиции игнорирует реальность системы дебетового пространства.

 

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