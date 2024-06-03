Эстебан Окон уйдёт из Alpine в конце сезона

В конце сезона у Эстебана Окона истекает контракт с Alpine. Сегодня команда объявила, что не станет продлевать соглашение с французским гонщиком, и в конце 2024 года сотрудничество завершится.

Эстебан Окон: «Выступления в Формуле 1 за эту команду было важным периодом моей жизни. Я выступаю здесь уже пятый год, но моя карьера в Энстоуне началась ещё тогда, когда я был подростком, поэтому это всегда будет оставаться особым местом для меня. Вместе мы пережили множество великолепных моментов, и я благодарю всех в команде за незабываемые времена.

Вскоре я сообщу о своих дальнейших планах, но сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы добиться результатов с этой командой и успешно провести оставшуюся часть сезона».

Брюно Фамен, руководитель команды: «В первую очередь мы благодарим Эстебана за его преданность команде в последние пять лет. Вместе мы пережили несколько фантастических моментов, лучшим из которых стала его незабываемая победа в Венгрии в 2021 году.

Нам предстоит провести ещё 16 гонок вместе в 2024 году и цель очевидна: продолжать работать всей командой, чтобы добиться лучших результатов на трассе.

Мы желаем Эстебану всего наилучшего в следующей главе его гоночной карьеры, когда эта глава начнётся».

Эстебан Окон выступает за Alpine с 2020 года, когда команда ещё называлась Renault. За эти годы он трижды поднимался на подиум – в Бахрейне в 2020-м (2-й), в Венгрии в 2021-м (1-й) и в Монако в 2023-м (3-й). Команда не стала называть причину, по которой Окону не предложили продление контракта, но высока вероятность, что столкновение с напарником Пьером Гасли в Монако сыграло не последнюю роль.

Кто именно заменит Окона за рулём Alpine в 2025 году, не сообщается.

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