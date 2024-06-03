Это конец карьеры? Уайлдер отказался комментировать нокаут в бою с Чжилеем

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Американский супертяж Деонтей Уайлдер нокаутом проиграл Чжан Чжилею в поединке, который на минувших выходных состоялся в Саудовской Аравии. После боя боксер не дал ни одного комментария.

Сообщается, что Уайлдер после боя не участвовал в пресс-конференции и не давал отдельные комментарии журналистам.

До поединка Деонтей говорил, что готов завершить карьеру в случае поражения от китайца и вообще сомневается в том, если ли у него желание боксировать дальше.

Уайлдер в пяти последних поединках дважды проиграл Тайсону Фьюри, уступил Джозефу Паркеру и Чжан Чжилею, а также победил Роберта Хелениуса.

Чжилей нокаутировал Уайлдера. Это конец?

sport.ua