Следить
Футбол

Арсенал готов купить голкипера Брентфорда

Давид Рая, вероятно, останется в Арсенале

Арсенал готов купить голкипера Брентфорда

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Арсенал" завершил прошлый сезон Премьер-лиги на втором месте и теперь руководство рассматривает возможность усилить состав команды.

    По словам Фабрицио Романо, «канониры» готовы приобрести голкипера "Брентфорда" Давида Раю. "Арсенал" планирует активировать опцию выкупа игрока за 27 миллионов фунтов стерлингов в ближайшие дни.

    Давид футболист "Брентфорда", но с августа 2023 года выступает за "Арсенал" на правах аренды. В составе «канониров» за прошлый сезон он провел 41 поединок, в которых пропустил 31 мяч; 20 матчей отыграл на ноль.

    Читайте такжеАрсеналу не хватило характера, Ливерпулю – времени, а Челси – здравого смысла: итоги сезона АПЛ

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis