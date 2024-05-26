Юки Цунода: Я чувствовал прессинг, но сохранял спокойствие

На квалификации в Монако Юки Цунода вновь опередил Даниэля Риккардо…

Юки Цунода (8-й): «День оказался намного сложнее, чем ожидалось, но мы значительно прибавили в темпе и прогрессировали в каждой сессии.

Первая часть квалификации получилась непростой, но мы смогли добиться максимума от машины. В Монако любая ошибка может оказаться фатальной, я чувствовал прессинг, но сохранял спокойствие.

Завтра тоже будет непросто, здесь сложно обгонять, важно хорошо стартовать и провести гонку без ошибок.

В целом, как команда, мы проделали фантастическую работу, стабильно выступая на этой неделе. Я рад стартовать восьмым в Монако».

Даниэль Риккардо (13-й): «Квалификация в Монако очень важна, обидно стартовать за пределами первой десятки. Вчера казалось, что мы в хорошей форме, но сегодня мы сделали небольшой шаг назад.

Быстрые круги я проехал чисто, просто этого не хватило, чтобы выжать максимум из машины там, где это было нужно. На некоторых участках возникали проблемы, но это не было связано с моими ошибками.

Оказалось сложно заставить шины работать на первом круге, а потом, когда удавалось увеличить темп, не получалось соответствовать скорости остальных. Я уже несколько раз квалифицировался здесь примерно на такой позиции, и, конечно, это не облегчает жизнь. Я буду работать с командой, чтобы лучше понять некоторые моменты».

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