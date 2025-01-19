Кевин Магнуссен: Я вновь вернулся на гоночную трассу!

В следующий уик-энд на автодроме Daytona International Speedway во Флориде пройдёт классический марафон «24 часа Дайтоны», с которого традиционно начинается американский автоспортивный сезон.

Среди машин наиболее мощного и престижного класса GTP есть два спортпрототипа BMW M Hybrid V8 заводской команды баварского концерна, и машину с бортовым номером 24 вместе с напарниками пилотирует Кевин Магнуссен.

В Формуле 1 для датчанина не нашлось места на 2025 год, но без работы он не остался: перед самым финалом сезона был официально подтверждён контракт Магнуссена с BMW M Motorsport.

Со вчерашнего дня в Дайтоне уже проходят тренировки, и Кевин вновь оказался в знакомой стихии, ведь в 2021-м он провёл полный сезон в заокеанском чемпионате IMSA в составе команды Chip Ganassi Racing и тогда пилотировал спортпрототип Cadillac DPiV.R.

Сейчас он осваивает новую для себя машину, гибридный спортпрототип следующего поколения, на котором заводские гонщики BMW выступают начиная с 2023 года. Судя по комментарию, которым Кевин поделился в социальных сетях, пока ему всё очень нравится.

«Я вновь вернулся на гоночную трассу! Работа за рулём нашего BMW M Hybrid V8 здесь, в Дайтоне, доставляет мне огромное удовольствие. Это невероятный автодром, и нас ждёт невероятно интересная неделя», – пишет Кевин.

Длина трассы в Дайтоне – 5,73 км, она частично проходит по стадионной части автодрома, частично по овалу. На старт 24-часового марафона выйдет 61 машина четырёх разных классов – в GTP и LMP2 выступают спортпрототипы, в GTD Pro и GTD – машины категории GT3.

В классе Grand Touring Prototype, в котором гоняются спортпрототипы BMW, заявлено 12 экипажей. Машину №24 поочерёдно с Кевином пилотируют австриец Филипп Энг, представляющий Швейцарию итальянец Раффаэле Марчелло и немец Марко Виттман. Все они опытные профессионалы и, конечно, заводская команда BMW намерена бороться за победу. Кстати, именно гонщикам BMW принадлежит рекорд: в разные годы начиная с 1968-го они побеждали в Дайтоне уже 19 раз.

Но соперники очень сильны, в том числе на спортпрототипах Cadillac выступают Брендон Хартли (обладатель четырёх титулов в WEC и трёхкратный победитель «24 часов Ле-Мана), Камуи Кобаяши (также побеждавший в WEC и в Ле-Мане) и Фелипе Другович (резервный пилот Aston Martin F1).

Из гонщиков Porsche стоит упомянуть Фелипе Насра, прошлогоднего чемпиона серии IMSA, и Паскаля Верляйна, в 2024-м выигравшего титул в Формуле E. А в состав экипажа единственного гиперкара Lamborghini входят наши старые знакомые Роман Грожан и Даниил Квят.

Это лишь несколько имён участников класса GTP, но и в других категориях тоже немало известных гонщиков.

Квалификация в Дайтоне пройдёт в четверг, а сама 24-часовая гонка стартует в 25 января в 13.40 по местному времени.

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