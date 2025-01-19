«Четыре недели». Промоутер Джошуа поставил условие Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн, который работает с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа, сделал заявление о следующем сопернике для своего подопечного:

«Мы не знаем, что Фьюри собирается делать дальше и вернется ли он на профессиональный ринг. Изначально мы планировали провести поединок Джошуа с Тайсоном летом, это окончательный срок.

Если он не вернется и не возобновит карьеру в течении ближайших четырех недель, то о поединке британских боксеров придется забыть насовсем. Бой такого масштаба потом организовать будет почти невозможно.

У Фьюри есть три-четыре недели, больше его ждать никто не будет. У нас есть много вариантов для Джошуа, сейчас мы ведем переговоры и рассматриваем всех потенциальных кандидатов», – сообщил Хирн.

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sport.ua