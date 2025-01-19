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Футбол

Футболист чуть не лишился глаза во время матча. Видео

От одного представления страшно

Футболист чуть не лишился глаза во время матча. Видео

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Футболист чуть не лишился глаза во время матча.

    В матче Кубка Нидерландов между "Квик Бойзом" и "Херенвером" игрок гостей Ион Николаеску решил высморкаться и во время процесса его глазница раздулась.

    Футболист повредил сосуды в районе глаза и чуть не лишился органа из-за большого скачка давления.

    Момент попал на видео:

    Игрока заменили на 105-й минуте. К слову, "Херенвер" вылетел из турнира после дополнительного времени.

    Нападающий сборной Молдовы и "Херенвенра" Ион Николаеску сыграл в 18-ти матчах за клуб, в которых отметился 8-ю голами.

    www.ua-football.com

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