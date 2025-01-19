Футболист чуть не лишился глаза во время матча. Видео

От одного представления страшно
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Футболист чуть не лишился глаза во время матча.
В матче Кубка Нидерландов между "Квик Бойзом" и "Херенвером" игрок гостей Ион Николаеску решил высморкаться и во время процесса его глазница раздулась.
Футболист повредил сосуды в районе глаза и чуть не лишился органа из-за большого скачка давления.
Момент попал на видео:
Игрока заменили на 105-й минуте. К слову, "Херенвер" вылетел из турнира после дополнительного времени.
Нападающий сборной Молдовы и "Херенвенра" Ион Николаеску сыграл в 18-ти матчах за клуб, в которых отметился 8-ю голами.