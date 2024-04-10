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Футбол

Диего Симеоне о предстоящей встрече с Боруссией: это самый сложный соперник, с которым Атлетико мог бы сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Об этом сообщает BBC

Диего Симеоне о предстоящей встрече с Боруссией: это самый сложный соперник, с которым Атлетико мог бы сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Сегодня в Мадриде будет второй день подряд праздник самого престижного еврокубка — на "Ванда Метрополитано" встретятся матрасники с дортмундцами. "Атлетико" стремится выйти в полуфинал впервые с 2017 года.

    "У них много хороших качеств. Это самый сложный соперник. Они не проигрывали на выезде уже четыре месяца, и они прекрасно играют на контратаках. Они очень сильны в обеих линиях, и это самая интенсивная команда в последней восьмерке соревнований", — заявил накануне встречи тренер матрасников Диего Симеоне.

    Добавим, что победитель этой пары встретится с победителем пары "ПСЖ"-"Барселона", которая также играет сегодня.

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