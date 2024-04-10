НБА. Сакраменто и Бостон терпят поражения, Майами в овертайме дожал Атланту

Лэнь и Михайлюк получили игровую практику

В ночь на 10 апреля состоялись 14 матчей регулярного чемпионата НБА.

Сакраменто Кингз уступил Оклахоме-Сити Тандер — 105:112. Украинец Алексей Лэнь провел на площадке более 10 минут, оформив четыре подбора, два ассиста и один блок-шот.

Бостон Селтикс потерпел поражение от Милуоки Бакс — 91:104. Святослав Михайлюк набрал пять очков, один подбор и один ассист, сыграв на паркете более шести минут.

НБА. Регулярный чемпионат

Торонто Рэпторс — Индиана Пэйсерс — 123:140 (35:25, 29:40, 27:41, 23:34)

Филадельфия 76ерс — Детройт Пистонс — 120:102 (30:22, 34:30, 26:26, 30:24)

Шарлотт Хорнетс — Даллас Маверикс — 104:130 (18:36, 29:33, 36:28, 21:33)

Атланта Хокс — Майами Хит — 111:117 ОТ (27:30, 30:29, 33:21, 21:21, 10:16)

Милуоки Бакс — Бостон Селтикс — 104:91 (37:21, 26:22, 15:24, 26:24)

Мемфис Гриззлис — Сан-Антонио Сперс — 87:102 (25:16, 24:32, 12:29, 26:25)

Миннесота Тимбервулвз — Вашингтон Уизардз — 130:121 (26:44, 34:26, 39:24, 31:27)

Оклахома-Сити Тандер — Сакраменто Кингз — 112:105 (28:31, 17:33, 39:23, 28:18)

Хьюстон Рокетс — Орландо Мэджик — 118:106 (36:25, 27:26, 34:31, 21:24)

Чикаго Буллз — Нью-Йорк Никс — 117:128 (27:36, 35:32, 33:33, 22:27)

Юта Джаз — Денвер Наггетс — 95:111 (17:34, 36:31, 27:22, 15:24)

Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорз — 120:134 (29:38, 31:33, 29:35, 31:28)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Нью-Орлеан Пеликанс — 100:110 (27:28, 28:34, 23:35, 22:23)

Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс — 92:105 (10:37, 23:29, 35:18, 24:21)

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