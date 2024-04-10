Монте-Карло. Музетти победил Фиса и дальше сыграет против Джоковича, Хуркач выиграл пятый матч подряд на грунте

Результаты третьего игрового дня на турнире ATP Masters 1000 в Монако

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) 6:3, 6:0

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Маркос Гирон (США) 6:4, 3:6, 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Джек Дрэйпер (Великобритания) 6:4, 3:6, 7:6(2)

Роберто Баутиста Агут (Испания, Q) — Факундо Диас Акоста (Аргентина, LL) 6:2, 6:4

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Николас Ярри (Чили) 6:4, 7:5

Гаэль Монфис (Франция, WC) — Александар Вукич (Австралия, LL) 6:7(7), 6:3, 7:5

Миомир Кецманович (Сербия) — Маттео Берреттини (Италия, WC) 6:3, 6:1

Себастьян Корда (США) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) 6:1, 6:2

Хуберт Хуркач выиграл пятый матч подряд на грунтовых кортах (на прошлой неделе поляк стал чемпионом в Эшториле). Польский теннисист одержал третью победу в четвертом поединке против Джека Дрэйпера и 70-ю в основной сетке «Мастерса». Во втором круге Хуркач сыграет против Роберто Баутисты Агута, которого обыграл дважды в прошлом сезоне (общий счет противостояния 3-2 в пользу испанца).

Чжан Чжичжэнь впервые сыграл в основной сетке турнира в Монте-Карло и записал на свой счет пятую победу на грунтовых «Мастерсах». Во втором круге китаец сыграет против Уго Умбера из Франции, которому проиграл в этом году на Australian Open.

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Роман Сафиуллин (-) 6:1, 6:2

Лоренцо Музетти (Италия) — Артур Фис (Франция, 13) 6:3, 7:5

Александр Зверев (Германия, 5) — Себастьян Офнер (Австрия) 6:3, 6:4

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Борна Чорич (Хорватия) 7:6(2), 6:1

Лоренцо Музетти третий год подряд сыграет в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Следующий матч итальянец проведет против первой ракетки мира Новака Джоковича, которого победил на этих кортах в прошлом году (общий счет противостояния 3-1 в пользу сербского теннисиста).

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