Боруссия будет гостить в Мадриде, а Барселона — в Париже: расписание матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 10 апреля, состоятся очередные первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов -2023/24. Дортмундская Боруссия на выезде сыграет с мадридским Атлетико, а Барселона в гостях померяется силами с Пари Сен-Жермен.

Расписание матчей 1/4 финала

22:00. — Боруссия Д.

22:00. ПСЖ — Барселона

Ответные матчи состоятся 16 апреля.

Накануне в других матчах текущей стадии турнира Реал Мадрид и Манчестер Сити расписали феерическую ничью, а в Лондоне Арсенал и мюнхенская Бавария тоже в ярком матче не обнаружили более сильного.

Победители очерченных четвертьфинальных пар сойдутся между собой в 1/2 финала — 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Сомнительная неожиданность и приговор традиционным фаворитам: почему победители пар 1/4 финала ЛЧ известны уже сейчас

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