Пушич прокомментировал исключение Чигринского из заявки на УПЛ

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Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич высказался по поводу исключения Дмитрия Чигринского из заявки игроков команды на Украинскую Премьер-лигу.

Боснийский специалист пообщался со СМИ на пресс-конференции после уверенной победы «горняков» над Минаем в 21 туре УПЛ.

— Чигринского исключили из заявки команды на УПЛ, поскольку у него травма, появилась такая информация. Как вы думаете, это существенная потеря для команды, ведь он опытный игрок?

— Я могу сказать, что это фантастический командный игрок. Несмотря на длительный период, когда он был травмирован и пропустил предсезонное собрание, он показал себя очень ответственным и профессиональным человеком. Он очень важен для нашей команды… А почему спрашиваете?

— Просто стало интересно. Появилась такая информация…