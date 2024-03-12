Пушич прокомментировал исключение Чигринского из заявки на УПЛ

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Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич высказался по поводу исключения Дмитрия Чигринского из заявки игроков команды на Украинскую Премьер-лигу.
Боснийский специалист пообщался со СМИ на пресс-конференции после уверенной победы «горняков» над Минаем в 21 туре УПЛ.
— Чигринского исключили из заявки команды на УПЛ, поскольку у него травма, появилась такая информация. Как вы думаете, это существенная потеря для команды, ведь он опытный игрок?
— Я могу сказать, что это фантастический командный игрок. Несмотря на длительный период, когда он был травмирован и пропустил предсезонное собрание, он показал себя очень ответственным и профессиональным человеком. Он очень важен для нашей команды… А почему спрашиваете?
— Просто стало интересно. Появилась такая информация…
Напомним, накануне фамилия Чигринского исчезла из списка игроков, заявленных на чемпионат Украины — ситуацию объяснил агент футболиста Александр Панков.
< 37-летний центральный защитник является воспитанником клуба и играл за Шахтер с 2002 по 2015 год (с перерывом на сезон-2009/10, когда он перешел за 25 млн евро в Барселону).
Соломия Романчук, Чемпион