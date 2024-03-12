Симона Халеп: «Когда я снова выйду на корт, моя цель — вернуться на вершину»

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп дала интервью румынскому телеканалу Antena 3

О том, как она отреагировала, когда узнала о своей четырехлетней дисквалификации

— Я была дома, в Констанце, со своими родителями. Мы все сидели в гостиной и, как говорится, затаив дыхание ждали решения. Когда оно появилось, наступила полная тишина. Нам нечего было сказать. Внутри меня все клокотало. Это было похоже на туннель, в котором я не видела никакого света.

У меня был момент, когда я подумала, что все может закончиться. И четыре года означали для меня очень много. У меня было чувство, что я не смогу ничего доказать, потому что эта система, похоже, не хочет добиваться справедливости, добиваться правды. Но я не теряла надежды, особенно когда получила так много сообщений в Интернете, в социальных сетях. Я не очень активна в социальных сетях, но я читаю все сообщения от людей. А мои родители с детства учили меня, что добро всегда побеждает и что добро — это самое главное. Поэтому я верила в это.

О решении Академии Муратоглу изменить ее пищевые добавки

— Когда я стала сотрудничать с Академией, я сразу решила, что буду полностью верить в людей, с которыми работаю. Я всегда так и поступала. Мы обсудили, что мне следует изменить свои добавки, потому что в них было слишком много сахара. Мы все вместе согласились с этим, и когда они порекомендовали мне эту добавку, я много раз спрашивала, проверена ли она и безопасна ли.

Меня всю жизнь очень напрягают такие вещи, потому что даже если бутылка с водой открыта, я ее не стану пить, потому что я знаю, чем это чревато, и знаю, что может случиться все, что угодно. Когда мы решили принимать эти добавки, я снова спросила, уверены ли вы, что они проверены и чисты? Мне ответили, что да. Возможно, мне следовало бы сделать больше. Но ни один спортсмен лично не ходит в лабораторию, чтобы проверить препараты, потому что это очень сложно. Тогда я поверила им и стала принимать.

О том, как классифицируют этот эпизод: халатность, несчастный случай или преступное деяние

— Халатность и несчастный случай. Халатность со стороны команды, потому что они не проверили так, как должны были проверить. Но это также и несчастный случай, потому что не было никаких предпосылок для того, чтобы это вещество оказалось в этой добавке.

Об образце крови, взятом в Бухаресте

— Это было так шокирующе, когда возникла эта история с кровью, что я даже не осознала этого. Я находилась в Лозанне, со мной был мой брат и мои адвокаты. Появляется документ, я ничего не понимаю, я нервничаю, обращаю внимание на все, что там происходит, и тут мой брат подходит и говорит мне: «Ты видишь, что он написан на румынском?». И когда я посмотрела на экран, там был флаг Румынии, а справа было написано Бухарест, Румыния. Тогда у меня был момент, когда я действительно не могла ничего сказать. И я не понимала, как это возможно, что меня судят по документу, который пришел из Румынии.

Для меня было просто необъяснимым шоком узнать, что образец в Бухаресте, где я живу в 10 минутах езды от лаборатории, был проверен без учета правил хранения. В течение двух с небольшим часов моя кровь хранилась при неправильной температуре. Но даже при этом мой анализ крови был в пределах нормы и не выявил следов допинга в моей крови. И суд был удивлен этому. И я также выразила свое разочарование по поводу того, что 25-летняя карьера может быть разрушена из-за небрежности, из-за злого умысла. Такое не может происходить на таком высоком уровне.

Я был и остаюсь очень разочарованной. Я очень хочу, чтобы правила соблюдались, точно так же, как я соблюдала их в теннисе. Чтобы все проверяли должным образом. Было обидно видеть, что это не соблюдается.

О резкой реакции некоторых людей на допинговый скандал

— Были спортсмены, которые назвали меня мошенницей. Без каких-либо документов, без каких-либо доказательств, без чего бы то ни было. Сначала я потеряла дар речи. И я решила, что это просто зависть и злоба. Потому что у меня была образцовая карьера, и я думаю, что никто в нашей стране не представлял, что я могу стать номером один. Для меня это было огромным достижением. Конечно, я работала над этим каждый день и посвятила свою жизнь тому, чтобы стать номером один, но это было очень сложно.

Возможно, большинство людей не думали, что я смогу стать лидером. А зависть и злость, похоже, существуют в этом мире. И мне жаль, что когда кто-то на вершине, все очень, очень хорошо. Но когда у этих людей возникают проблемы или они падают духом, их уничтожают. Это очень больно, и я уверена, что это оставило след, и он останется навсегда. Но, опять же, я в порядке, я спокойна, я в мире.

Своих хейтеров я благодарю их за то, что они подтолкнули меня к тому, чтобы показать правду. Я благодарю их за то, что они мотивируют меня бороться каждый день, просыпаться с желанием показать правду. Но, конечно же, я благодарю тех, кто безоговорочно меня поддерживал.

Об апелляции в CAS

— Это был огромный эмоциональный груз и стресс, который, скажу я вам, я чувствую сейчас. Сейчас я чувствую, как освобождается мое тело, как освобождается мой разум.

Я часами сидела в кресле, не двигаясь, выслушивая всевозможные истории, всевозможные сценарии. Было невероятно тяжело видеть, как тебя осуждают. И я так рада, что судьи в Лозанне рассудили правильно и признали отсутствие этого допинга, который, как говорили, был в крови. Такого нет, не было, и я могу сказать, что это была самая большая победа в моей жизни — доказать правду и добиться справедливого судейства. Когда я увидела решение — это был самый лучший момент.

О твите Серены Уильямс

— Мне абсолютно нечего сказать. Но я могу выразить свое мнение по поводу ее сообщения. Думаю, это была личная досада на то, что она не выиграла тогда. Она устанавливала в то время рекорды, для нее было очень важно выиграть тот турнир Большого Шлема. Я не осуждаю ее, я никого не осуждаю, но я думаю, что такой пост — это было немного чересчур.

О том, каково ей будет вернуться на корт

— Я никогда не находилась так долго вдали от корта, от соревнований, от официальных матчей. И я могу сказать, что боюсь того, как это будет. Я никогда не думала о том, чтобы завершить карьеру в такой ситуации. Я хочу вернуться на такой длительный период, как только возможно. Я не хочу ставить перед собой цели. Но, конечно, когда я снова выйду на корт, моя цель — вернуться на вершину. Я всегда надеялась и верила, что если я буду делать все правильно, делать то, что нужно, чтобы быть на вершине, то у меня будет дополнительный шанс.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд своим решением уменьшил срок дисквалификации Симоны Халеп с четырех лет до девяти месяцев, благодаря чему она получила возможность вернуться в теннис. На следующей неделе румынская теннисистка сыграет на турнире в Майами, где ей предоставили wild card.

btu.org.ua