Барселона готова продать игрока, которого называли новым Месси

Барселона готова рассмотреть предложения по Ансу Фати.

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в В каталонском клубе знают, что Брайтон не собирается продлевать аренду 21-летнего вингера. Кроме того, представители Барселоны дали футболисту понять, что не рассчитывают на него в будущем.

Вероятнее всего, летом Фати снова будет отдан в аренду, но на этот раз в клуб Ла Лиги. Ожидается, что в таком случае Барселоне придется выплачивать игроку определенную часть зарплаты, потому что ни один из потенциальных претендентов на Фати не сможет покрывать ее полностью.

В этом сезоне Фати принял участие в 23 матчах Брайтона. Новый Месси, как его называли после дебюта за Барселону, не оправдал ожиданий, отличившись лишь четырьмя голами и одним помощником. К тому же, большую часть сезона испанец пропустил из-за травм.

champion.com.ua