Берра: Шины Soft пригодны для использования в гонке

В этом году Гран При Японии впервые в истории проходит не осенью, а в первый уик-энд апреля, и заранее было известно, что без капризов весенней погоды не обойдётся. В Сузуке прохладно, моросит дождь, а такие условия не способствовали плодотворной работе на трассе.

Шинники Pirelli подготовили для японского этапа резину самых жёстких составов, и на первой тренировке гонщики разных команд опробовали все три. В итальянской компании, анализируя итоги пятницы, напомнили, что спортивный регламент 2024 года скорректирован в части использования дождевых шин.

Каждому гонщику на уик-энд выделяется пять комплектов промежуточной резины и два комплекта шин для сильного дождя, а поскольку велика вероятность, что дожди продолжатся в субботу и воскресенье, то на тренировках команды предпочли свести работу на трассе к минимуму, чтобы сберечь эту резину для основных событий уик-энда.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli Motorsport: «События развивались так, что только первый час тренировок позволил собрать полезную информацию о поведении шин на столь сложной трассе, как Сузука.

Вторая сессия сопровождалась периодически начинавшимся дождём, а это означало, что поверхность асфальта никогда не была достаточно сухой, чтобы гонщики могли атаковать на сликах. При этом она была и недостаточно мокрой, чтобы можно было в полной мере оценить поведение промежуточной резины, и уж точно было невозможно понять, в какой момент нужно снова переходить на слики.

Интереснее всего оказалась информация о том, насколько улучшились результаты прохождения кругов по сравнению с прошлогодним Гран При Японии. На шинах такого же состава Макс Ферстаппен проехал круг за 1 мин. 30,056 секунды, т.е. на 1,6 секунды быстрее, чем в прошлом сентябре.

Однозначно, что этому способствовали более низкие температуры, и особенно заметно это сказалось на повышении эффективности резины состава С3. Ещё одним фактором стало улучшение характеристик машин в целом по сравнению с прошлым годом.

Поэтому можно считать, что шины состава Soft пригодны для использования в гонке, учитывая, какое преимущество они могут обеспечить на старте и на первых кругах дистанции. Следовательно, они могут стать особенно привлекательным выбором на трассе, где обгонять очень непросто.

Впрочем, впереди ещё одна завтрашняя тренировка, на которой продолжится сбор информации, необходимой, чтобы определиться с выбором возможной тактики».

Источник