Монте-Карло (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки первого грунтового «Мастерса» сезона

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Теннисный турнир в Монте-Карло был основан в 1896 году и в этом году пройдет уже в 118-й раз. С 1990 года соревнования относятся к самой престижной серии ATP-Тура — Masters.

• Матчи турнира проходят на открытых грунтовых кортах Monte Carlo Country Club.

• Основная сетка стартует в воскресенье 7 апреля. Финальные матчи пройдут через неделю — 14 апреля.

• Официальный мяч турнира — Dunlop ATP.

• В 1994 году титул в Монте-Карло выиграл украинский теннисист Андрей Медведев, который обыграл в финале испанца Серхи Бругеру.

• Рекордсменом турнира по количеству титулов является испанец Рафаэль Надаль, побеждавший на этих кортах 11 раз (2005-2012, 2016-2018).

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Монте-Карло сыграют: Андрей Рублев (2023), Стефанос Циципас (2021, 2022) и Стэн Вавринка (2014).

Одиночный разряд

Wild Сard в основную сетку получили:

Маттео Берреттини (Италия)

Гаэль Монфис (Франция)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Валентен Вашеро (Монако)

ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:

1. Новак Джокович (Сербия) — Роман Сафиуллин (-) / «квалифаер»

2. Янник Синнер (Италия) — Себастьян Корда (США) / Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

3. Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) / «квалифаер»

4. Даниил Медведев (-) — Джордан Томпсон (Австралия) / Гаэль Монфис (Франция)

5. Александр Зверев (Германия) — Себастьян Офнер (Австрия) / Дэниэл Эванс (Великобритания)

6. Андрей Рублев (-) — Алексей Попырин (Австралия) / «квалифаер»

7. Хольгер Руне (Дания) — Маттео Арнальди (Италия) / Эмил Руусувуори (Финляндия)

8. Каспер Рууд (Норвегия) — Алехандро Табило (Чили) / «квалифаер»

Очки и призовые:

R1: 10 очков / €23,785

R2: 50 очков / €42,935

R3: 100 очков / €80,065

QF: 200 очков / €149,685

SF: 400 очков / €274,425

FR: 650 очков / €501,880

W: 1000 очков / €919,075

Парный разряд

*ожидается

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