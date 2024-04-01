Движение в компенсированное время вырвало победу над ЛНС в 22 туре УПЛ

Реализованный пенальти в конце встречи принес победу львовскому клубу

Фото: УПЛ

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги львовский Рух одолел черкасский ЛНЗ. Игра завершилась со счетом 1:0.

В первом тайме поединка команды обменялись опасными моментами. Сначала их имел Олег Федор, но в обоих эпизодах пробил мимо ворот черкасской команды. А в ЛНС мог отличиться Молло, но его удар парировал вратарь хозяев Дмитрий Ледвий. content/uploads/2024/04/74df9a3f4d5c8dfa8c92f22c33bdef38.jpg» alt=»Движение в компенсированное время вырвало победу над ЛНЗ в 22 туре УПЛ» />

Во втором тайме встречи Денис Теслюк обыграл вратаря соперника Германа Пенькова и пробил по воротам – последнего подстраховал Назарий Муравский. В компенсированные минуты после просмотра VAR был назначен пенальти в ворота ЛНЗ — его реализовал Остап Притула. wp-content/uploads/2024/04/93d4d9e8185fb9586c1e5da953400a0c.jpg» alt=»Движение в компенсированное время вырвало победу над ЛНЗ в 22 туре УПЛ» />

Движение осталось на пятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея 39 очков. ЛНЗ сейчас находится на 9 строчке — 25 баллов. В 23 туре УПЛ, 7 апреля, подопечные Виталия Пономарева на выезде сыграют с Шахтером. Клуб из Черкасщины на следующий день встретится с Динамо.

Чемпионат Украины — УПЛ 22 тур, 1 апреля

Движение — ЛНЗ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 90+5 Притула (пен)

Движение: Ледвой (в), Холод, Дидик, Слюбик, Сыч, Подгурский (Притула 73), Таллес (Теслюк 57), Пастух, Плюман (Лях 81), Квасница (Рунич 81), Федор.

ЛНЗ: Пеньков (в), Стасюк, Муравский, Ковалев, Каплиенко (Норенков 52), Яшари (Тилль 77), Бойко, Бар, Наумец (Шестаков 65), Эйнел (Пасич 65), Молло.

Предупреждение: Наумец 31, Бар 35, 90+3, Федор 35.

Удаление: Бар 90+3.

Обзор

<iframe width="100 %" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KirfuNABftA?si=ssCJ1rHV_Lw9y5Tk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write ; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; дублем Шведа разгромил Оболонь, Черноморец благодаря хет-трику Авагимяна уверенно победил Полесье, Кривбасс в большинстве обыграл Верес, Минай и Минай и Минай. Динамо разгромило Ворсклу.

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