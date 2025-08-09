Челси получит гарантированное место на КЧМ-2029

Английский футбольный клуб «Челси» может получить гарантированное место в клубном чемпионате мира, который состоится в 2029 году. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

13 июля 2025 года лондонский «Челси» стал победителем турнира в США, победив французский ПСЖ с убедительным счетом 3:0 в решающем матче. Однако этот триумф не гарантировал английской команде автоматического попадания в следующий розыгрыш турнира.

По правилам ФИФА, победитель клубного чемпионата мира не получает автоматическое место в новом турнире. В связи с этим организация решила исправить эту ситуацию и планирует предоставить «Челси» гарантированную путевку на КЧМ-2029, независимо от результатов команды в будущем.

В следующем турнире примут участие 32 клуба: 12 мест получит УЕФА, 6 – КОНМЕБОЛ, 4 – АФК, 4 – КАФ, 4 – КОНКАКАФ и 1 – ОФК. Еще одно место будет зарезервировано для команды, представляющей страну-организатора.

На данный момент известно, что к участникам турнира присоединились четыре команды: ПСЖ, победитель Лиги чемпионов Европы, мексиканский «Крус Асуль», обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025 года, египетский «Пирамидс», победитель Лиги чемпионов КАФ 2024/25, и саудовский «Аль-Ахли», победитель Лиги чемпионов АФК 2024/25.

