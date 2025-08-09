Свитолина и Ястремская во втором круге Цинциннати

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали своих соперниц по второму кругу турнира серии WTA 1000, который проходит в американском Цинциннати. Элина Свитолина (13) встретится с двукратной победительницей турниров Grand Slam чешкой Барборой Крейчиковой (80), а Ястремская (27) сыграет с болгаркой Викторией Томовой (102). Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Эти пары стали известны после того, как Крейчикова в первом круге победила американку Алишу Паркс (71) с результатом 6:4, 4:6, 6:0, а Томова одержала победу над Энн Ли (64, США) — 6:4, 7:5. Украинские теннисистки пропускали первый круг турнира благодаря своему высокому посеву.

Результаты первого круга в Цинциннати:

Барбора Крейчикова (Чехия) — Алиша Паркс (США) 6:4, 4:6, 6:0

Виктория Томова (Болгария) — Энн Ли (США) 6:4, 7:5

Світоліна и Крейчикова встречались между собой дважды. Оба матча прошли на грунтовых покрытиях, и в обоих победу одержала чешская теннисистка.

Ястремская и Томова не встречались на корте ранее.

