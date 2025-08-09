Золото в финале Всемирных игр в спортивной акробатике

Украинские спортсмены Ефросиния Кривицкая и Иван Лабунец стали чемпионами Всемирных игр 2025 года в спортивной акробатике, завоевав золото в соревнованиях среди смешанных пар. Про это сообщает редакция euro.com.ua

8 августа 2025 года в Чэнду (Китай) прошли финальные соревнования Всемирных игр-2025 среди смешанных пар в спортивной акробатике, где Кривицкая и Лабунец боролись за первое место. Программа украинских спортсменов получила высшую оценку за сложность и выполнение, а по артистичности они разделили второе место с португальской парой.

Общий результат Ефросинии и Ивана составил 29,110 баллов, что позволило им занять первое место и стать победителями Всемирных игр-2025.

Украинские спортсмены значительно опередили соперников: Португалию и Израиль, которые заняли второе и третье места соответственно. Без медалей осталась пара из Азербайджана.

Результаты соревнований:

Украина (Ефросиния Кривицкая/Иван Лабунец) — 29,110 баллов

Португалия — 28,540 баллов

Израиль — 28,250 баллов

Азербайджан — 27,390 баллов

