Украинскую делегацию не пустили на открытие Всемирных игр

Украинская делегация не смогла попасть на открытие Всемирных игр в Китае 7 августа 2025 года из-за одежды, которая была слишком похожа на национальный флаг Украины. Об этом сообщил президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк в эфире телеканала Перший. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

По словам Шевляка, представители организационного комитета Всемирных игр выразили претензии к жакетам, в которых были одеты украинские спортсмены. Их форма, особенно жакеты девушек, была признана слишком похожей на национальный флаг Украины. В результате делегации предложили снять жакеты для того, чтобы получить разрешение на проход.

“Ситуация была решена. Мы понимаем, что это недоразумение. Представители комитета объяснили, что форма сборной, в частности жакеты, напоминают флаг Украины, поэтому не могли выпустить нашу команду на стадион. Нам предложили снять их, чтобы пройти”, — сказал Шевляк.

Организационный комитет заявил, что инцидент не был политическим и объяснил его ошибками персонала безопасности. “Это не политическое решение, а скорее недоработка сотрудников, которые обеспечивали безопасность на стадионе и в поселках для спортсменов”, — добавил Шевляк.

Конфликт был урегулирован, и украинская делегация смогла участвовать в церемонии открытия Всемирных игр в полной спортивной форме, как и было предусмотрено изначально.

На Всемирных играх 2025 года будут участвовать около 3500 спортсменов из более 100 стран, соревнующихся в 34 видах спорта. В общей сложности будет разыграно 256 комплектов медалей. Украина примет участие в 19 видах спорта, включая спортивную акробатику, подводный спорт и пауэрлифтинг, где будут представлены по 13 спортсменов.

Напомним, мы также писали о том, как исправить шейный остеохондроз.