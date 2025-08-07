Шахтер сыграл вничью с Панатинаикосом в Лиге Европы

7 августа 2025 года донецкий Шахтер провел первый матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА против греческого Панатинаикоса на Олимпийском стадионе в Афинах. Встреча завершилась без забитых голов, и теперь судьба прохода в следующий раунд решится в ответном матче, который пройдет через неделю в Кракове. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Стартовые составы команд

Панатинаикос: Драговски, Коцірас, Палмер-Браун, Туба, Кірьякопулос, Максимович, Тете, Чірівелья, Пельїстрі, Джурічич, Свідерський

Шахтер: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Аліссон, Очеретько, Судаков, Невертон, Еліас

Основные моменты матча

Матч начался с активных атак обеих команд, однако до 45-й минуты ни одной из команд не удалось открыть счет. Во втором тайме Шахтер продемонстрировал несколько опасных моментов, но греки успешно блокировали удары.

Наибольшее внимание стоит обратить на Невертона, который несколько раз пытался пробить по воротам, но его удары либо блокировали защитники, либо вратарь. Также стоит отметить действия Різника, который несколько раз спасал свою команду, в том числе после опасного штрафного удара Зарури на 71-й минуте.

В ходе матча произошло несколько замен в обеих командах. На 73-й минуте в составе Шахтера вместо Аліссона и Еліаса вышли Егіналдо и Педріньйо. В свою очередь, в Панатінаїкосе на 57-й минуте заменили Чірівелью, Джурічича и Кірьякопулоса на Сіопсіса, Черіна и Младеновича.

Итак, матч завершился вничью 0:0, и теперь судьба прохода в следующий раунд квалификации Лиги Европы решится в ответной игре в Кракове. Шахтер постарается воспользоваться преимуществом домашнего стадиона, чтобы одержать победу в следующем матче.