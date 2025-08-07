Мидтьюлланд победил в квалификации Лиги Европы 3:1

7 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в которых команды боролись за путевку в следующий этап турнира. В одном из самых ожидаемых матчей датский клуб Мидтьюлланд одержал победу в гостях, сыграв против норвежского Фредрикстада с результатом 3:1. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Забитые мячи обеспечили команде из Дании отличные шансы на проход в следующий раунд. Франкулино открыл счёт на 14-й минуте, затем Гогорза удвоил преимущество на 32-й минуте. Норвежцы смогли сократить разницу в счете на 77-й минуте благодаря голу Бьярталида, но на 79-й минуте Кастильо забил третий мяч, став решающим в матче.

Также в этот день состоялся матч Линкольн Ред Импс из Гибралтара против армянского клуба Ноа, который завершился ничьей 1:1. Де Барр забил гол на 45+9 минуте, а Бріс открыл счет для армян на 9-й минуте встречи.

Ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы состоятся 14 августа 2025 года.

Результаты матча 7 августа в квалификации Лиги Европы (Q3):

Фредрикстад (Норвегия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:3

Голы: Бьярталид, 77 – Франкулино, 14, Гогорза, 32, Кастильо, 79

