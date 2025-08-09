Итальянского велогонщика ввели в искусственную кому

Итальянский велогонщик команды UAE Emirates Филиппо Барончини был введен в искусственную кому после серьезного падения на третьем этапе Тура Польши, который произошел в среду, 6 августа. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как сообщает TuttoBiciWeb, в результате падения Барончини получил переломы ключицы, костей лица и шейного позвонка, но, к счастью, без неврологических осложнений. В тот же день ему была проведена операция на ключице.

8 августа врачи приняли решение ввести 24-летнего спортсмена в искусственную кому для стабилизации его состояния. Несмотря на это, его состояние оценивается как стабильное.

В ближайшее время Филиппо Барончини планируют транспортировать в Италию, скорее всего в Милан, где ему предстоит еще одна операция и продолжение реабилитации.

Отметим, что в одном падении с Барончини пострадали также Маттиас Вачек и лидер общего зачета Тура Польши Поль Лапейра. Первый из гонки сошел, а второй продолжает лечиться от перелома двух ребер.

