Шешко прокомментировал свой трансфер в Манчестер

Словенский нападающий Беньямин Шешко прокомментировал свой переход из «РБ Лейпциг» в английский гранд — «Манчестер Юнайтед», выразив уверенность в правильности своего выбора. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«История „Манчестер Юнайтед“ безусловно особенная, но меня больше всего волнует будущее», — отметил Шешко. Он подчеркнул, что при обсуждении своего перехода стало ясно, что у команды есть все необходимое для того, чтобы продолжать расти и в ближайшее время снова бороться за самые престижные трофеи.

Нападающий также отметил, что с первого дня пребывания в клубе он ощутил позитивную атмосферу и семейную обстановку, царящую в «Манчестер Юнайтед». «Это, безусловно, идеальное место, чтобы достичь своего максимального уровня и реализовать все свои амбиции», — добавил он.

Шешко с нетерпением ждет возможности работать с Рубеном Аморимом и наладить контакт с новыми товарищами по команде. «Я уверен, что с этим коллективом мы сможем добиться успеха, на который все мы способны», — сказал словенец.

Напомним, мы также писали о том, что ФИФА предоставит Челси гарантированное место на КЧМ-2029.