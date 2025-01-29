КАННИНГЕМ: «Победитель реванша Усик – Дюбуа? Этого точно не произойдет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Легендарный боксер Дюк Маккензи – первый британец, покоривший три дивизиона, высказался о возможном бое-реванше между чемпионами мира в хевивейте – Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Победит ли Дюбуа Усика в реванше? Точно нет. Он говорит, что нокаутировал Александра в первом бою, но этого точно не было. Это был удар ниже пояса.

Усик победит Дюбуа и в следующий раз. Возраст никак не влияет на него. Усик постоянно в форме, очень быстрый и ловкий. Александр стареет только в цифрах», – сказал Каннингем.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua