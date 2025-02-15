Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира Александр Усик высоко оценил топового британского проспекта Мозеса Итауму, который в свои 20 лет выиграл уже 11 боев, 9 досрочно.

«Кто будет следующим чемпионом мира в хевивейте? Как его там…, а – Мозес Итаума. Это замечательный боец. Он молод, ему 20 лет. Я считаю, что Мозеса ждет большое будущее», – сказал Усик.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua