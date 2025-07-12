Шакур и Сепеда все же встретятся. Этого боя мы ждали несколько лет

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

12 июля в США в Квинсе на Louis Armstrong Stadium состоится чемпионское противостояние в легком весе. 28-летний американский чемпион WBC Шакур Стивенсон (23–0, 11 КО) будет защищать пояс в противостоянии против 29-летнего мексиканца Уильяма Сепеды (33–0, 27 КО).

Противостояние, о котором говорили давно и довольно долго. И к которому соперники пришли не сразу. Но в то же время и затягивать не стали – встречаются, имея статус непобежденных бойцов и одних из лидеров дивизиона.

Шакур и Сепеда давно ходят вокруг боя. Пришло время встретиться

Шакур Стивенсон – чемпион мира в трех весовых категориях. В легком весе он завоевал пояс в 2023 году, но сделал это не в том стиле, на который все рассчитывали. Тогда американец встретился с Эдвином Де Лос Сантосом, с которым они устроили очень посредственное шоу. Шакур явно переживал из-за силы удара оппонента – держался как можно дальше от него, был слишком уж осторожен. Однако и Де Лос Сантос также не удивлял. Эдвин не мог уменьшить дистанцию, не мог донести удар. В то же время не мог и выдернуть соперника на себя.

Все скатилось в странный бой, где соперники бегали друг возле друга и никак не могли донести удар. А когда сближались, ничего из их действий не превращалось в настоящую опасность.

То противостояние стало проклятием Шакура. И так не самый яркий боксер выслушал слишком много критики в свою сторону. Стивенсона разнесли, с его боев уходили фанаты, а дальнейшие победы не стали более убедительными.

тех пор американец защитился дважды. Сначала просто перебоксировал Артема Арутюняна. Впоследствии разбил и досрочно победил Джоша Падли. Однако ни одна из этих побед не пришлась по душе массовому фанату.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Оно и понятно, учитывая оборонительный стиль Стивенсона. Однако противоречиво, что критика абсолютно заслуженна. Да, с Де Лос Сантосом не получилось, а звездных оппонентов американец пока не получил в легкой категории. Однако это не означает, что он стал плохим боксером.

Но и Сепеда получил свое. До последних месяцев 2024 года он шел на серии досрочных побед и серьезно воспринимался большинством фанов как самая страшная угроза для Шакура. Атакует, много и тяжело бьет, не отступает, имеет крепкую голову. То есть наличествует все, чтобы победить вроде бы робкого Стивенсона.

Однако дальше все пошло немного не по плану. Уильям встретился с Тевином Фармером. Очень опытным боксером, похожим по стилю на Шакура – тоже левша и тоже больше работает на контратаку. Из этого получилось два противостояния, по результатам которых мексиканец получил много критики.

В первом бою Сепеда едва-едва выиграл, побывав в нокдауне. Судьи отдали победу ему, но сомнений по поводу этого может быть очень много, и все будут по делу. В реванше Уильям тоже победил, но вопросы также могут быть. Там обошлись уже без падений мексиканца, но он все так же не мог нормально попасть или причинить вред оппоненту. Тот самый проспект Флойд Скофилд просто разнес Фармера в 1-м раунде, а здесь – 24 раунда страданий.

Теперь Шакур и Сепеда подходят ко встрече друг с другом. На удивление, никто не крутился вокруг слишком долго и не договаривался годами. Поспорили в сети, встретились, договорились. Без Турки Аль аш-Шейха не обошлось, но от этого хуже не стало. Классный поединок, который сделали вовремя.

Был риск передержать это противостояние. Уильям уже дважды едва не проиграл – как раз техничному и неудобному оппоненту. Шакур не был так близок к поражению, но встреча с тем же Роучем или Дэвисом могла бы создать ему проблемы. А так, пока оба не проигрывали и в самом соку, команды договорились.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Кто фаворит?

Шакур Стивенсон имеет огромный отрыв в котировках букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.07. На победу Уильяма Сепеды можно поставить с коэффициентом 8.50.

Такой разрыв, вероятно, именно из-за последних встреч Уильяма. Мексиканец не то, что не удивил в хорошем плане. Он разочаровал именно качеством своего выступления. Не смог нормально зажать Фармера, не смог по нему попасть. Особенно это стало заметно на фоне того, как по Тевину попадал точно так же нацеленный на атаку Скофилд.

Однако все это вовсе не означает, что мексиканец не сможет создать проблем следующему оппоненту. Шакур действительно часто слишком осторожен. Одно дело – быть осторожным, и другое – проводить в защите большую часть времени. У Стивенсона действительно может не хватить силы удара, чтобы остановить Сепеду. У Фармера хватило, но кто знает на практике, окажется ли удар Шакура хотя бы таким же сильным?

А значит, и хоронить шансы мексиканца рано. Хотя они и невысоки. Все же навыки Стивенсона действительно классные. Он многое умеет в ринге, очень хорошо чувствует соперника. Недаром вокруг него – Флойд Мейвезер, Теренс Кроуфорд и Андре Уорд, даже бывали в раздевалке. Это – боксер их породы: умный, техничный и с сумасшедшим таймингом. Точно лучшим, чем у следующего оппонента.

Однако впереди – настоящий тест. Посмотрим, оправдает ли американец ожидания.

sport.ua