«Хотел стать великим». Последний соперник Ломаченко готов уйти из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Боксер Джордж Камбосос проиграл Ричардсону Хатчинсу и дал понять, что близок к завершению карьеры. Это четвертое поражение в шести последних боях.

«Бокс – тяжелый спорт, но я всегда его любил, несмотря на поражения. Всегда хотел достигнуть величия, хотел наполнить кабинет трофеями и титулами».

«Поздравляю Хатчинса, он заслуженно победил. Благодарю болельщиков за поддержку все это время», – сказал Камбосос.

Австралийский боксер в прошлом году стал последним соперником в карьере Василия Ломаченко, который победил и завоевал титул IBF.

Камбосос без шансов уступил Хитчинсу. В новой категории будет очень тяжело

sport.ua