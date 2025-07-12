Мадуэке прибыл в Англию для прохождения медосмотра

Недавно главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил информацию об уходе Нони Мадуэке в другой лондонский клуб – "Арсенал".

Фабрицио Романо сообщает, что футболист уже прибыл из США в Англию, где ему придется пройти медицинский осмотр как новому игроку "канониров".

Все документы между командами готовы еще после согласования соглашения на 52 миллиона фунтов стерлингов в четверг.

Добавим, что Нони прибыл из США, где его текущая команда "Челси" завтра будет играть в финале Клубного Чемпионата Мира с "Пари Сен-Жермен".

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