Формула E: Тренировка отменена, квалификация отложена

В эти дни в Берлине на трассе, проложенной по территории старого аэродрома «Темпльхоф», проходит сдвоенный этап чемпионата мира по гонкам на электромобилях, но в график уик-энда вмешалась непогода.

С ночи в столице Германии лил довольно сильный дождь, продолжился он и утром, и в этих условиях вторую тренировку в субботу пришлось отменить – на трассе было слишком много стоячей воды.

Но в пятницу было сухо, и гонщики смогли поработать на берлинском кольце в более благоприятных условиях. Правда, не обошлось без происшествий: лучшее время во вчерашней тренировке показал Паскаль Верляйн, однако он не поделил трассу с Антониу Феликсом да Коштой, собственным напарником по команде Porsche, и отправил португальца в стену.

За это действующий чемпион мира был наказан, в том числе получил штрафной балл к лицензии и лишится трёх мест на старте. Пока он занимает второе место в личном зачёте, но при этом проигрывает лидеру уже 69 очков.

Как для него сложатся две берлинские гонки, предсказывать нет смысла, но есть математическая вероятность, что Оливер Ролуэнд, гонщик заводской команды Nissan, уже в этот уик-энд может досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

А пока метеообстановка остаётся сложной, и хотя дождь несколько стих, начало квалификации отложено.

Источник