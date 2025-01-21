Подразделение Philips получает статус партнёра Red Bull

Philips Professional Displays (PPDS) – подразделение голландского концерна Philips, которое производит дисплеи, предназначенные для выполнения особых задач, получило статус партнёра команды Red Bull Racing.

Ранее PPDS было просто одним из её поставщиков, но теперь стороны договорились о продолжении и расширении взаимовыгодного сотрудничества.

В частности, как явствует из сегодняшнего пресс-релиза, специалисты Philips недавно завершили монтаж в Милтон-Кинсе «самого большого в Формуле 1 светодиодного экрана, который расположен в комплексе MK-7, предназначенном для проведения разного рода мероприятий».

MK-7 входит в структуру Технологического кампуса Red Bull, и теперь там установлена огромная LED-панель шириной 46,35 метра.

Сотрудничество с PPDS, начавшееся в 2022 году, выходит на новый уровень: компания остаётся эксклюзивным поставщиком цифровых дисплеев, и её разнообразная продукция широко используется командой и в дни гоночных уик-эндов на трассах, и на базе в Милтон-Кинсе, в том числе в Red Bull Ford Powertrains, недавно созданном моторостроительном подразделении.

Кристиан Хорнер, исполнительный директор и руководитель команды: «Формула 1 – это мир высоких скоростей, и если вы перестаёте стремиться к постоянным инновациям, то вы обречены быть в лучшем случае вторыми.

Во всём, что мы делаем, мы стараемся быть лидерами, как на гоночной трассе, так и за её пределами, поэтому для нас исключительно важно выбирать правильных партнёров – идёт ли речь о производстве новых двигателей или приобретении цифровых дисплеев, лучших в своём классе.

PPDS – наш партнёр, который разделяет идеологию и амбиции команды, и мы рады, что наше сотрудничество продолжается».

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