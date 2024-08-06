Джон Элканн: Хэмилтон придёт в Ferrari, чтобы побеждать

Джон Элканн, президент компании Ferrari, председатель правления концерна Stellantis, также возглавляющий холдинг Exor и «Фонд Аньелли», вчера выступал на презентации нового проекта, проходившей в расположении Олимпийской сборной Италии в Париже.

Хотя основная тема его выступления перед прессой не была напрямую связана с автоспортом, в итоге разговор пошёл и о делах Ferrari в Формуле 1. Элканн – давний поклонник Олимпийского движения, и приехал в Париж вместе с семьёй.

«Здесь вы видите пример гармоничного сосуществования, видите мир, не разделённый никакими барьерами, несмотря на то, что между спортсменами идёт спортивное соперничество, – заявил президент Ferrari. – Это очень позитивный пример цивилизованного подхода.

В “Фонде Аньелли” мы твёрдо убеждены, что возможно сочетать спорт и образование, и они не противоречат друг другу, как считают некоторые. Напротив, эти два элемента подпитывают друг друга. Ряд исследований подтверждают, что люди, которые занимаются спортом, лучше учатся.

В этом году мы объединим усилия с национальным Олимпийским комитетом Италии, чтобы провести своего рода Олимпиаду для детей, которым ещё не исполнилось 14 лет – эти соревнования пройдут на Сицилии с 3 по 6 октября. Их цель – мотивировать детей заниматься спортом на примере чемпионов и помочь им реализовать их мечты…»

Как пишет Gazzetta dello Sport, когда Элканну задали вопрос о предстоящем переходе Льюиса Хэмилтона в Ferrari – а в январе следующего года семикратному чемпиону мира исполнится 40 лет – он ответил: «Хэмилтон и Ferrari нашли друг друга, он приходит к нам, чтобы побеждать. С ним мы станем сильнее и лучше подготовимся к вызовам, которые готовит будущее.

Он великий спортсмен, нацеленный на завоевание восьмого чемпионского титула, что подтверждают и его недавние победы. Безусловно, он переходит в Ferrari не для того, чтобы готовиться к почётной отставке. Он хочет ещё многого добиться.

В конце концов, достаточно просто вспомнить имена великих спортсменов последнего десятилетия: Джокович, Федерер, Хэмилтон, Роналдо, Месси – что их всех объединяет? Спортивное долголетие. Благодаря невероятным волевым качествам они смогли преодолеть сложности, связанные со спадом физической формы».

Также Элканн сказал несколько слов и о текущем сезоне: «В этом году соперничество в Формуле 1 по-настоящему обострилось. Четыре команды очень близки друг к другу по своим возможностям, благодаря чему всё стало намного интереснее.

Red Bull хорошо начала чемпионат, затем подтянулись Ferrari, McLaren, а теперь их догоняет Mercedes. Наконец-то чемпионат, в котором выступают великолепные гонщики, идёт по непредсказуемому сценарию, и сейчас важнее всего в полной мере реализовать ваш потенциал. Самые опытные гонщики, такие как Хэмилтон и Алонсо, выступают более стабильно, и это может стать решающим фактором».

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