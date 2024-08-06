Гвоздик отреагировал на конфликт Ломаченко и Шакура Стивенсона

Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик отреагировал на недавний конфликт Василия Ломаченко и Шакура Стивенсона.

– Во время боя Кроуфорд-Мадримов Ломаченко чуть не подрался с Шакуром Стивенсоном. Что это было, действительно эмоции, или боксеры уже подогревают интерес к их будущему бою, устраивая такое шоу?

– Мне кажется, что это действительно были эмоции. У Василия ментальность победителя и ему трудно смотреть, когда кто-то другой, а не он, поднимается на пьедестал. В бою в тот вечер было много вопросов к Кроуфорду, многие считают, что победил Мадримов, хотя лично у меня вопросов не было никаких. Мадримов 100% выдал крутой перфоманс. Возможно и была ничья, но рефери поднял руку Кроуфорда. Этот момент Василию было трудно пережить, потому что в его близком бою с Хэйни его руку не подняли. Как я говорил о своих боях: "Shit happens".

– Поэтому Ломаченко не сдержался и бросил вызов Стивенсону?

– Мне кажется, что Шакур его просто раздражает. Заниматься продажей боя начал заниматься именно Стивенсон, а Василий его просто поддержал, потому что у него был внутренний вайб. Плюс это добавляет интереса к их потенциальному бою.

sport.ua