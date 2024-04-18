Обиделся на Александра? Дюбуа дал совет Фьюри на бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Британский боксер сверхтяжелой категории Даниель Дюбуа высказался о бое за титул абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Посмотрим, действительно ли уязвим Александр Усик к ударам по корпусу. Я верю, что Тайсон Фьюри сделает это. Что бы ни случилось, я верю, что Тайсон победит. Советую ли я ему бить по корпусу украинца? Конечно, в любом случае. Накинься на него, друг», – сказал Дюбуа.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua