Джошуа собирается завершить карьеру? Неожиданное заявление промоутера

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн сделал неожиданное заявление – британец рассказал, что бывший чемпион мира Энтони Джошуа может завершить карьеру в ближайший год:

«Это может быть последний год Джошуа в спорте. Он хотел провести бой 22 февраля 2025 года, но, к сожалению, нам пришлось отказаться от него.

Если вас снова победит Даниель Дюбуа, вам придется серьезно задуматься о своем будущем. У нас есть последняя глава в этой карьере, и мы должны убедиться, что достигнем 100-процентного результата.

Я не знаю точно, когда он вернется – в мае, июне, или когда-либо. Мы должны быть и физически, и морально готовы на 100 процентов. Он очень хочет провести еще один бой», – заявил Хирн.

Джошуа провел последний поединок 21 сентября 2024 года и сенсационно проиграл соотечественнику Даниелю Дюбуа (КО 5).

Ранее сообщалось, что Энтони может встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри, если тот победит Александра Усика.

sport.ua