ФОТО. Легендарный Холифилд встретился с Усиком перед супербоем за абсолют

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик проведет бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Начало ориентировано после 01:00 по Киеву.

На этот поединок прибыли именитые зрители, среди которых и легендарный представитель хевивейта и бывший абсолютный чемпион Эвандер Холифилд. Легенда бокса поздоровался с Александром Усиком перед началом боя.

Ранее Эвандер Холифилд высказался об этом бое.

sport.ua