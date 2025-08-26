Амир ХАН: «Усик? Такой бой может уничтожить тебя и твою карьеру»

Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Хан

Бывший чемпион мира Амир Хан отреагировал на возможный бой между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

«С кем стоит драться Итауме? С Хрговичем был бы действительно классный бой, а потом с Паркером. Усик? Сейчас Итауме это не нужно, лучше подождать еще 12-18 месяцев. Мозесу всего 20 лет, это молодой боксер и такой бой может его уничтожить, разрушить уверенность и вообще карьеру.

Никто не знает, как Итаума отреагирует на поражение, каждый реагирует по-разному, так зачем рисковать?», – отметил Хан.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua