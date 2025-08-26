АПЛ. Ньюкасл – Ливерпуль 2:3. Обзор матча

Мерсисайдцы ближе к завершению первого тайма открыли счет, а хозяева остались в меньшинстве, поскольку Энтони Гордон практически на ровном месте заработал красную карточку. Сразу после перерыва "красные" удвоили преимущество, но даже при таких условиях "сороки" могли претендовать на камбек. Впрочем, "скаузеры" все же вырвали победу на 10-й компенсированной минуте.

У коллектива Эдди Хау остается 1 балл, а 30 августа его подопечные сыграют против "Лидса" на выезде. ЛФК набирает 6 очков и в воскресенье будет принимать "Арсенал".

АПЛ. 2-й тур

Ньюкасл. Сент-Джеймс Парк

Ньюкасл – Ливерпуль 2:3

Голы: Бруно, 57', Осула, 88' – Гравенберх, 35', Экитике, 46', Нгумоха, 90'+10

Удаление: Гордон, 45'+3 (Ньюкасл)

