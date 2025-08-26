Джордж Расселл принял участие в рекордных заездах

«Есть историческое достижение! Я горжусь, что принял участие в проекте, в ходе которого мы стали свидетелями, как концепт-кар Mercedes-AMG GT XX проехал 40 тысяч км меньше чем за 8 дней! Это всё равно, что за это время мы обогнули весь земной шар», – такое сообщение появилось сегодня на страницах Джорджа Расселла в социальных сетях.

Поясним, что гонщик команды Mercedes рассказывает о рекордном заезде на новейшем электромобиле, созданном штутгартским концерном, позволившем установить более двух десятков мировых достижений, главным из которых был рекорд дневного пробега – 5479 км за 24 часа.

«Во время моей смены я ехал со скоростью 300 км/ч, а пит-стопы с подзарядкой батареи длились примерно минуту. Поздравления всей команде с этим впечатляющим достижением!» – добавил Джордж.

Программа, целью которого было установить рекорд, была рассчитана на 8 дней, заезды проходили на полигоне Нардо-Ринг, что на юго-востоке Италии в провинции Лече. Длина круга там составляет 12,5 км, и если быть точным, то команда из 17 профессиональных гонщиков преодолела 40 тысяч км за семь дней, 13 часов, 24 минуты и 7,1 секунды.

Как тут не вспомнить знаменитый роман Жюля Верня «Вокруг света за 80 дней», изданный в 1872 году.

Работа была организована в три смены, в каждой 8-часовой смене нагрузка была распределена между пятью гонщиками, а всего к проекту было привлечено более 100 специалистов различных инженерных профессий, которые контролировали ход заездов как на трассе, так и из штаб-квартиры Mercedes-AMG в немецком Аффальтербахе.

Силовая установка рекордного электромобиля развивает до 1341 л.с., и в разработке специального блока батарей для неё участвовало моторостроительное подразделение команды Формулы 1, которое базируется в Великобритании, в Бриксуорте.

«Все эти рекорды стали возможными благодаря великолепной эффективности и исключительно быстрому процессу подзарядки батарей. Это означает, что все, кто станет обладателями наших электромобилей в будущем, получат доступ к подлинным технологиям AMG», – заявил Михаэль Шибе, исполнительный директор Mercedes-AMG.

Концепт-кар GT XX не выпускается серийно, но в Штутгарте обещают в конце 2026 года выпустить на рынок 4-дверное купе Mercedes-AMG GT, в котором будут использованы решения, прошедшие успешную проверку в ходе этих рекордных заездов.

