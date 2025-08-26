Александр УСИК: «Никто не сможет это решать без нас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

В воскресенье, 24 августа, украинский народ отпраздновал 34-ю годовщину провозглашения независимости.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поздравил украинцев с праздником.

«Дорогие украинцы, поздравляю всех с Днем Независимости. На сегодняшний день мы, как никогда, понимаем, что только сильный может быть независимым и от врага, и от друзей. Сильные духом, телом, нашей армией, верой, культурой, единством. Мы все и есть Украина.

Будем едиными, сильными, никто не вправе решать нашу судьбу без нас. Слава Богу за все. Слава Украине!», – отметил Александр.

