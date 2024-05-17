17 мая в 20:00 состоится церемония взвешивания перед супершоу в Саудовской Аравии.
Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегапоединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).
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Усик имеет в активе титулы WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри принадлежит пояс WBC.
Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолют
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн LIVE
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Голосов 67 🥊 Спрогнозируйте, как завершится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который пройдет вечером 18 мая 2024 года в саудовском Эр-Рияде
Досрочная победа Усика
8 голосов 11.94 %
Победа Усика по очкам
48 голосов 71.64 %
Ничья
6 голосов 8.96 %
Победа Фьюри по очкам
3 голоса 4.48 %
Досрочная победа Фьюри
2 голоса 2.99 %
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