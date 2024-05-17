17 мая в 20:00 состоится церемония взвешивания перед супершоу в Саудовской Аравии.

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегапоединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

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Усик имеет в активе титулы WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри принадлежит пояс WBC.

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолют

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн LIVE

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Голосов 67 🥊 Спрогнозируйте, как завершится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который пройдет вечером 18 мая 2024 года в саудовском Эр-Рияде

Досрочная победа Усика

8 голосов 11.94 %

Победа Усика по очкам

48 голосов 71.64 %

Ничья

6 голосов 8.96 %

Победа Фьюри по очкам

3 голоса 4.48 %

Досрочная победа Фьюри

2 голоса 2.99 %

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