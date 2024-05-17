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Баскетбол

Нікола Йокич та бренд 361 degrees випустили колекцію взуття в стилі персонажів Губки Боба

Нікола Йокич та бренд 361 degrees випустили колекцію взуття в стилі персонажів Губки Боба

Триразовий MVP та чемпіон НБА у складі «Денвера» Нікола Йокич та бренд 361 degrees випустили колекцію взуття в стилі персонажів Губки Боба.

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Фото: Nickelodeon, Mark J. Rebilas

ua.tribuna.com

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