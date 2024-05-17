Триразовий MVP та чемпіон НБА у складі «Денвера» Нікола Йокич та бренд 361 degrees випустили колекцію взуття в стилі персонажів Губки Боба.
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Фото: Nickelodeon, Mark J. Rebilas
Триразовий MVP та чемпіон НБА у складі «Денвера» Нікола Йокич та бренд 361 degrees випустили колекцію взуття в стилі персонажів Губки Боба.
Яка пара вам сподобалась найбільше? 👇
Фото: Nickelodeon, Mark J. Rebilas
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