Формула 2: Поул в Имоле завоевал Габриэле Бортолето

Ближе к вечеру, когда в Имоле стартовала квалификация в Формуле 2, температуры воздуха и асфальта несколько поднялись, и условия на трассе ухудшились по сравнению с дневной тренировкой. Соответственно, пилотировать на итальянском кольце, и без того сложном, стало менее комфортно.
Словно в подтверждение этого в начале сессии несколько гонщиков допускали ошибки, оказывались за пределами трассы, но возвращались назад и продолжали борьбу за поул. Например, так было с Пепе Марти, испанским гонщиком Campos, и с Франко Колапинто, выступающим за MP Motorsport.
Когда гонщики молодёжной серии только примеривались к изменившимся условиям, первым более-менее репрезентативное время показал лидер сезона Зейн Мэлони за рулём машины Rodin Motorsport, однако вскоре его результат сразу на пару десятых перекрыл Габриэле Бортолето, проехав круг за 1:27,739.
Это время осталось лучшим в первой половине сессии, после чего все отправились в боксы за свежей резиной. Интересно, что Оливер Берман и Кими Антонелли, гонщики Prema, у которых наилучшие шансы на попадание в Формулу 1, пока держались в тени и находились на 7-й и 13-й строчке протокола соответственно.
После паузы не всем удалось сразу вернуться на трассу: механики DAMS продолжали возиться с машиной Джека Крофуорда, а в Rodin лихорадочно выясняли, что не так с тормозами Dallara японца Ритомо Миаты, но вскоре и он выехал на свои решающие попытки.
Было видно, что многие прибавили, по крайней мере проходили сектора намного быстрее, чем в первых 15 минут сессии, а на первую строчку поднялся Антонелли, но его тут же потеснили сначала Берман, затем Айзек Хаджар.
До конца сессии оставались считаные минуты, было видно, что участники квалификации всё больше рискуют, и им всё сложнее удерживать машины на трассе. В этой ситуации бразилец Габриэле Бортолетто, гонщик Invicta Racing, проехал круг за 1:27,056, и время участника молодёжной программы McLaren уже никто не смог перекрыть.
Сразу после окончания сессии стало известно, что оба гонщика Prema оштрафованы за нарушение пределов трассы и переместились на далёкие от поула строчки протокола квалификации – Берман оказался 16-м, а Антонелли, его итальянский напарник – 18-м.
Таким образом, с поула в воскресенье стартует Габриэле Бортолето, рядом с ним основную гонку уик-энда из первого ряда начнёт Айзек Хаджар, а на втором ряду будут стоять машины Джошуа Дюрксена и Зейна Мэлони. Поскольку в Ф2 применяется частично реверсивная стартовая решётка, то поул в спринте достался Франко Колапинто, показавшему сегодня 10-й результат.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|1:27.056
|—
|13
|2. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:27.272
|+0.216
|12
|3. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|1:27.384
|+0.328
|12
|4. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:27.428
|+0.372
|14
|5. Р.Станек
|Trident
|1:27.467
|+0.411
|11
|6. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:27.739
|+0.683
|13
|7. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:27.395
|+0.339
|12
|8. Х.Марти
|Campos Racing
|1:27.802
|+0.746
|12
|9. Р.Ферсхор
|Trident
|1:27.886
|+0.830
|11
|10. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:27.954
|+0.898
|12
|11. П.Арон
|Hitech GP
|1:28.011
|+0.955
|12
|12. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:28.050
|+0.994
|14
|13. К.Маини
|Invicta Racing
|1:28.061
|+1.005
|11
|14. З.О'Салливан
|ART Grand Prix
|1:28.128
|+1.072
|13
|15. Т.Барнард
|AIX Racing
|1:28.169
|+1.113
|12
|16. О.Берман
|Prema
|1:28.218
|+1.162
|12
|17. А.Кордил
|Hitech GP
|1:28.407
|+1.351
|12
|18. К.Антонелли
|Prema
|1:28.542
|+1.486
|13
|19. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:28.569
|+1.513
|07
|20. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:28.960
|+1.904
|13
|21. Х.-М.Корреа
|DAMS
|1:31.631
|+4.575
|13
|22. Д.Кроуфорд
|DAMS
|1:41.099
|+14.043
|08