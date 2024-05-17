Формула 2: Поул в Имоле завоевал Габриэле Бортолето

Ближе к вечеру, когда в Имоле стартовала квалификация в Формуле 2, температуры воздуха и асфальта несколько поднялись, и условия на трассе ухудшились по сравнению с дневной тренировкой. Соответственно, пилотировать на итальянском кольце, и без того сложном, стало менее комфортно.

Словно в подтверждение этого в начале сессии несколько гонщиков допускали ошибки, оказывались за пределами трассы, но возвращались назад и продолжали борьбу за поул. Например, так было с Пепе Марти, испанским гонщиком Campos, и с Франко Колапинто, выступающим за MP Motorsport.

Когда гонщики молодёжной серии только примеривались к изменившимся условиям, первым более-менее репрезентативное время показал лидер сезона Зейн Мэлони за рулём машины Rodin Motorsport, однако вскоре его результат сразу на пару десятых перекрыл Габриэле Бортолето, проехав круг за 1:27,739.

Это время осталось лучшим в первой половине сессии, после чего все отправились в боксы за свежей резиной. Интересно, что Оливер Берман и Кими Антонелли, гонщики Prema, у которых наилучшие шансы на попадание в Формулу 1, пока держались в тени и находились на 7-й и 13-й строчке протокола соответственно.

После паузы не всем удалось сразу вернуться на трассу: механики DAMS продолжали возиться с машиной Джека Крофуорда, а в Rodin лихорадочно выясняли, что не так с тормозами Dallara японца Ритомо Миаты, но вскоре и он выехал на свои решающие попытки.

Было видно, что многие прибавили, по крайней мере проходили сектора намного быстрее, чем в первых 15 минут сессии, а на первую строчку поднялся Антонелли, но его тут же потеснили сначала Берман, затем Айзек Хаджар.

До конца сессии оставались считаные минуты, было видно, что участники квалификации всё больше рискуют, и им всё сложнее удерживать машины на трассе. В этой ситуации бразилец Габриэле Бортолетто, гонщик Invicta Racing, проехал круг за 1:27,056, и время участника молодёжной программы McLaren уже никто не смог перекрыть.

Сразу после окончания сессии стало известно, что оба гонщика Prema оштрафованы за нарушение пределов трассы и переместились на далёкие от поула строчки протокола квалификации – Берман оказался 16-м, а Антонелли, его итальянский напарник – 18-м.

Таким образом, с поула в воскресенье стартует Габриэле Бортолето, рядом с ним основную гонку уик-энда из первого ряда начнёт Айзек Хаджар, а на втором ряду будут стоять машины Джошуа Дюрксена и Зейна Мэлони. Поскольку в Ф2 применяется частично реверсивная стартовая решётка, то поул в спринте достался Франко Колапинто, показавшему сегодня 10-й результат.

Результаты квалификации

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Г.Бортолето Invicta Racing 1:27.056 — 13 2. А.Хаджар Campos Racing 1:27.272 +0.216 12 3. Д.Дюрксен AIX Racing 1:27.384 +0.328 12 4. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:27.428 +0.372 14 5. Р.Станек Trident 1:27.467 +0.411 11 6. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:27.739 +0.683 13 7. Д.Хаугер MP Motorsport 1:27.395 +0.339 12 8. Х.Марти Campos Racing 1:27.802 +0.746 12 9. Р.Ферсхор Trident 1:27.886 +0.830 11 10. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:27.954 +0.898 12 11. П.Арон Hitech GP 1:28.011 +0.955 12 12. Р.Миата Rodin Motorsport 1:28.050 +0.994 14 13. К.Маини Invicta Racing 1:28.061 +1.005 11 14. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:28.128 +1.072 13 15. Т.Барнард AIX Racing 1:28.169 +1.113 12 16. О.Берман Prema 1:28.218 +1.162 12 17. А.Кордил Hitech GP 1:28.407 +1.351 12 18. К.Антонелли Prema 1:28.542 +1.486 13 19. В.Мартен ART Grand Prix 1:28.569 +1.513 07 20. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:28.960 +1.904 13 21. Х.-М.Корреа DAMS 1:31.631 +4.575 13 22. Д.Кроуфорд DAMS 1:41.099 +14.043 08

Источник