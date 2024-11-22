В Red Bull привезли неподходящее антикрыло в Лас-Вегас

В Red Bull Racing ошиблись с выбором заднего антикрыла на этап в Лас-Вегасе. На городскую трассу команда привезла антикрыло в версии с более высокой прижимной силой, что привело к потере 7 км/ч на прямых относительно Mercedes и McLaren.

Команда попыталась исправить ситуацию за счёт настроек, однако это не дало должного эффекта, что подтвердил консультант по автоспорту Хельмут Марко: «У нас нет другого антикрыла меньше размера, как у соперников. Конечно, оно стало бы более подходящим».

Когда Марко спросили, успеет ли команда привезти другое антикрыло в Лас-Вегас, он ответил коротко: «Нет».

При этом австрийский специалист отметил, что первые тренировки показали наличие других проблем у Red Bull Racing, помимо неподходящего заднего антикрыла: «Нам не удалось проехать быстрый круг на мягких шинах, а на длинной дистанции всё тоже было не очень хорошо.

Некоторые круги получились конкурентоспособными, но затем задние шины стали терять эффективность. У нас были проблески скорости, но ещё нужно добиться стабильности. Кроме того, необходимо улучшить баланс. Мы можем прибавить на быстром круге, но проблема в данный момент в износе шин на длинной дистанции.

Завтра будет новый день. Мы много раз видели, как соперники были быстры в тренировках, но это не означало, что они были быстры и в гонке. Без сомнений, мы прибавим».

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