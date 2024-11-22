Янник Синнер – о выступлении на Кубке Дэвиса: “Здесь у тебя есть большая ответственность и также другое давление, когда ты выходишь на корт”

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу сборной Италии над командой Аргентины в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Сам Синнер сыграл в одиночном и парном поединке, принеся команде два очка



“Играть на командном турнире – это совсем другие ощущения по сравнению с индивидуальными соревнованиями. У нас прекрасная дружба в команде. Если вне корта у вас такие отношения, то в очень важных моментах ты чувствуешь себя немного безопаснее, немного увереннее в себе и своём напарнике. Вот как сегодня мы отыграли очень хороший парный матч. Маттео сыграл невероятно, я также старался не отставать. Благодаря ему я почувствовал больше уверенности. В целом у нас очень сильный состав и, думаю, мы все можем быть довольны этим выступлением и радоваться выходу в полуфинал.

Насколько трудно было переключиться с Итогового турнира на этот? Здесь у тебя есть большая ответственность и также другое давление, когда ты выходишь на корт. Ты знаешь, что ты должен играть за страну, что ты имеешь честь играть за такую прекрасную страну. У меня было не так много времени, чтобы приспособиться к этому корту. Но я каждый раз стараюсь сыграть как можно лучше. Я доволен тем, как я смог со всем справиться.

Далее у нас один выходной, поэтому, я надеюсь, что это поможет мне лучше адаптироваться к условиям. Очевидно, корты для тренировок немного отличаются от матчевых, но я счастлив быть здесь. Отдаю должное нашей команде. Посмотрим, что будет в субботу. Это трудно предсказать. Как мы видели сегодня и вчера, события могут быть разными. Мы будем пытаться сыграть в наш лучший теннис, приложить усилия всей командой, а все остальное на самом деле находится уже не под нашим контролем”.

btu.org.ua